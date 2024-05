Ha fijn dat je dit vraagt Tijs, dat geeft mij meteen de gelegenheid uit te leggen hoe dit zit. Kijk het klopt namelijk niet dat, zoals veel media, waaronder nu dus GeenStijl, stellen dat ik een ton heb gekregen. Daar is geen sprake van. Niemand krijgt zomaar een ton. Dat ik een ton zou krijgen is onderdeel van een frame waar ik keer op keer op wijs, maar waar niemand naar wil luisteren. Wat er aan de hand is, is dat het zo is dat je in Nederland, een fatsoenlijk land, dus zomaar in een situatie terecht kunt komen dat je geen advocaat kunt betalen. Dat je moet leven van 15 euro in de week, nou ja, niet van 15 euro in de week, maar dat is het frame. En nu wil het geval dat ik, gedwongen door het ministerie van VWS, aardig wat geld heb verdiend, maar door allerlei beslagleggingen kan ik niet bij dat geld. En daarom kon ik zelfs geen advocaat betalen. Nou en nu heeft de rechter gezegd dat ik een ton mag gebruiken om een advocaat mee te betalen. Gerechtigheid!