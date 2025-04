Het is weer raak: opnieuw is een advocaat van Mocromaffia-kopstuk Ridouan Taghi opgepakt. Eerder werden Inez Weski en (neef) Youssef Taghi gearresteerd, nu is het de beurt aan de 36-jarige Vito Shukrula, zo meldt de T. Hij wordt verdacht van het deelnemen aan een criminele organisatie en dat is allemaal niet zo best, meneer de advocaat, de verdenkingen zijn namelijk 'zeer ernstig'. Het lijkt inmiddels een traditie te worden bij de Taghi-advocaten. Ondertussen moet het hoger beroep nog beginnen, maar dat loopt nu vermoedelijk wel enige vertraging op door de arrestatie van de Rolex-advocaat.