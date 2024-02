De minst sympathieke advocaat van advocatenland wordt verdacht van het lekken van informatie. Oei! "Volgens de deken van de Amsterdamse Orde van Advocaten, de toezichthouder op de advocatuur, heeft advocaat Gerald Roethof de regels voor advocaten ernstig geschonden. Roethof zou volgens de deken informatie uit een strafdossier hebben gelekt, terwijl hem en zijn cliënt beperkingen waren opgelegd." U kent deze aandachtsgeile haatvocaat vooral als advocaat van Jos Brech, maar ook als advocaat van allemaal andere lui die eigenlijk geen advocaat zouden verdienen. Maar dat verdienen ze wel, en dan is daar altijd Roethof, en stiekem is dat dus een heel goede advocaat.

Maar het is ook een lul van een vent. Een lul van een vent die nu dus wordt verdacht van het lekken van informatie terwijl een cliënt in beperking zat - geen contact met de buitenwereld, dus. Toch kwam er info naar buiten, zo bleek uit ontcijferde berichten. "Zo bespreken drie niet nader geïdentificeerde Encrochat-gebruikers de hoogte van het in beslag genomen bedrag - iets dat zij niet kunnen weten. 'Ik heb net met hem, de advocaat, gesproken', schrijft een van hen. Ook wordt meermaals gezegd dat de informatie afkomstig is van 'de advocaat'. Daarbij valt, wanneer de beperkingen zijn opgeheven, ook de naam van Roethof. Volgens de deken is er alle reden om te denken dat het inderdaad Roethof is geweest die de informatie gelekt heeft." De Orde van Advocaten vindt dat Roethof vier weken geschorst moet worden. Verrassing! "Roethof ontkent de beschuldiging." Het is dat Roethof zelf al een goede advocaat heeft (Spong), anders wisten wij er ook nog wel eentje.