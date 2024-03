Advocaat Gerald Roethof, bekend van tv, is door de Raad van Discipline zes weken geschorst omdat hij informatie heeft gelekt. U kent Gerald Roethof als die vervelende advocaat, en als die vervelende advocaat van Jos Brech.

"Op basis van de van het Openbaar Ministerie verkregen Encrochat-berichten in combinatie met de mastlocatiegegevens valt met voldoende zekerheid vast te stellen dat mr. Roethof de aan zijn cliënt opgelegde beperkingen heeft geschonden door met derden informatie over de strafzaak van zijn cliënt te delen. Hierdoor heeft mr. Roethof artikel 46 Advocatenwet (betamelijkheidsnorm) en de kernwaarden onafhankelijkheid en integriteit (artikel 10a Advocatenwet) overtreden. Daarmee heeft mr. Roethof het vertrouwen in de advocatuur ernstig geschaad. Dit rekent de raad hem zwaar aan"

En nu maar hopen dat Roethof een goede advocaat heeft. Oh wacht dat is... Gerard Spong.