Zo. En dan weten we nu waarom Joost Klein zojuist ontbrak bij de repetities voor de finale van het Songfestival. De organisatie onderzoekt "een incident" met onze inzending, en nu gaat iedereen er logischerwijs vanuit dat dat incident Kleins kleine gedrag op de persconferentie is. Vanavond is er nog een repetitie voor de finale van morgen, en die is nogal belangrijk aangezien de vakjury dan komt luisteren. Joost Klein en de AVROTROS hebben voorlopig ook nog niks van zich laten horen.

UPDATE 15u24: Gerucht bij de T.: "Achter de schermen gaat het gerucht dat de zanger een statement had willen maken op het podium, maar is teruggefloten door de EBU. Dit is nadrukkelijk nog niet bevestigd."

UPDATE 15u53: Joost Klein heeft op zijn Insta niks laten weten, maar wel zijn story's over het Songfestival verwijderd

UPDATE 16u25: Eerste nietszeggende reactie AVROTROS: "Er is inderdaad een onderzoek ingesteld door de EBU n.a.v. een incident. Wij wachten de uitkomst van dit onderzoek af en willen er tot die tijd niets over kwijt."

UPDATE 16u33: Israëlische journalist vraagt aan Joost: "Mr Klein, where were you? We missed you on stage!" En krijgt meteen een beveiliger en cracky Pino over zich heen. Music unites enzo

UPDATE 17u15: Een persconferentie van zes deelnemende landen om half 7 vanavond is AFGELAST

UPDATE 18u09: Zweedse publieke omroep meldt dat het volgens bronnen zou gaan om een 'fysieke confrontatie met een fotograaf'. "Enligt uppgifter till SVT har det uppstått en fysisk konfrontation mellan artisten och en fotograf."