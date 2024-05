Nou mensen. Weer een slag verloren voor iedereen graag wil dat het Songfestival GEEN POLITIEK wordt (een beetje hetzelfde als mensen die willen dat er geen aardappel in de friet zit, maar goed) maar echt draait om de geweldige liedjes zoals die ene keer dat ene nummer van Tsjechië. Joost Klein, die eerder nog geen statement wilde maken over Israël nadat daar door allerlei vervelio's om werd gevraagd, heeft nu op de Europepepersconferentie na de halve finale toch een soort van statement gemaakt. Dat is op de officiële registratie niet goed te zien, maar in deze video van een fan wel. Klein trekt nadat hij aan de beurt is geweest een vlag over zijn kop en dat zou nog een soort van lollig geweest zijn als hij hem er niet af had getrokken toen er een nare vraag kwam aan zangeres Eden Golan (van Israël) over de veiligheid. Haar persvoorlichter zegt dat ze die niet hoeft te beantwoorden, waarop Klein vraagt "Why not?" en nu zijn alle Israëlhaters opeens fan van Joost Klein, en alle Israëlfans opeens Joost Kleinhaters. Zal je net zien dat er morgen zeker niemand meer op die neutrale non-binaire Zwitser stemt! Benieuwd wanneer de AVROTROS een lijst gaat publiceren met alle Israëlische organisaties waar ze mee samenwerken. Wij stemmen morgen trouwens gewoon op Estland. WANT HET IS EEN LIEDJESFEEST JA.

UPDATE 14u10: Huh Joost Klein kwijt

UPDATE 14u59: Onderzoek EBU naar incident

UPDATE 15u02: EBU Joost Klein voorlopig geschorst