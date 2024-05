En dan schakelen we nu LIVE over naar het multiculturele europaparadijs Malmö voor de tweede halbfinal van het Songfestival. Houd de pik van je buurman maar eens goed vast want we gaan los met JOOST KLEIN en zijn basisschoolbanger Europapa. Winnen gaat-ie vast niet doen, maar Europapa gaat vanavond natuurlijk wél door naar de grote finale. Het dampt er weer op tijdens het Songfestival want Sjakie Grovert (Krezip) ging eten bij een Japans restaurant, tot afgrijzen van Evert Santegoeds, en Kontnaald Aars is al gecanceld door Kwalbert Verlinde. Alle kippen op stok, kijken kan op NPO1, het allerbeste ongenuanceerde commentaar recht uit het hart verschijnt vanzelf hieronder. Douw regelmatig op F5 dan blijft u helemaal op de hoogte! Teampie Netherlands is helemaal als laatst en let ook even op bij nummer 14, Israël. Later meerrrrr & groeten aan onze schoonmoeders.

UPDATE - Jaaaaa we gaan beginnen. Er ligt een mevrouw in een badpak onder een zonnebank. Wacht het zijn meerdere vrouwen. O ja dit zijn presentatrices Malin en Petra. Ze zien er samen uit als een strandvlag. Dat betekent: de reddingspost is geopend en in het werkgebied van de reddingsbrigade wordt toezicht gehouden door gekwalificeerde lifeguards

UPDATE - Ondertussen neemt de VRT 'stelling' tegen Israël. Die zijn echt helemaal fucking gek geworden. Moeten die Belgen niet gewoon lekker gloeiend van de Duvel aan de toog hangen

UPDATE 01 MALTA - Malta wordt altijd laatste maar nu komen ze met Sarah Karbonadedinges. Doet ons denken aan die kletsende Spaanse Aphrodite van die voetbalkeeper Casillas. Die heet ook Sara de Karbonade. Van dit nummer worden we helaas niet zo gelukkig. Mevrouw doet een blinddoekje voor en meteen weer af. Dat is geen toewijding. Doe het dan gewoon helemaal blind. Nee, dit was absoluut niet leuk. We hebben een afvaller!

UPDATE 02 ALBANIË - Deze mevrouw heeft blijkbaar heel veel zwerfhonden in huis en dat is grappig, want waar je in Nederland goed je best moet doen om zwerfhonden te vinden, struikel je in Albanië over die rotbeesten. Pro tip: ga in godsnaam nooit naar Dürres en ga daar al helemaal niet naar de stripclub, want daar zijn alleen maar oplichters en idioten. Maar wat weten wij nou. Deze mevrouw lijkt een beetje op de zwaar opgemaakte achternicht van Manon van Guus Meeuwis. Ook dit nummer is afgrijselijk. Zijn ze in Albanië zo druk met bloedwraak dat ze geen jury hebben om deze tandartsmuziek af te keuren?

UPDATE 03 GRIEKENLAND - Deze als mevrouw verklede meneer is blijkbaar heel hard in haar slang getrapt. Oh wacht ze begint nog te rappen ook. Waddup Biggie! Kledingstijl doet ons wel een beetje denken aan Alizée. Vingers wie Alizée nog kent (wij, iedere nacht). Haar jurk is een gespoten Komo-zak. Als je die jurk koopt bij de Miss Etam, zouden er dan ook van die witte zaksluitertjes bij zitten? Sjakie Grovert vindt het heel goed. Wij niet!

UPDATE 04 ZWITSERLAND - Deze gozer lijkt wel op een zwangere kip. Dit is nou echt een prachtige outfit om eens mee door Khan Younis te spacen (of Amsterdam Nieuw-West). Kijken hoe lang het duurt vooraleer je van het dak wordt getoeterd. Wel knap dat-ie zijn evenwicht weet te behouden op die schijf. Het zal nog een flinke kluif zijn om deze van het dak te stralen

UPDATE 05 TSJECHIË - Okee we worden wel blij van deze paaldansende paradijsvogel. Heeft wel iets weg van Nena. Nu NIET gaan rappen meisje. Yes, dit is de eerste voor wie we een kaartje zouden kopen. Wel achterin de zaal om een paar glazen bier naar binnen te huilen. Was het dan goed? Nee natuurlijk niet! HEE KIJK EEN BANAAN. Oh nee dat is de presentatrice. Plaspauze

UPDATE - Deze slome Lyon-racer met die vliegenhor om z'n lijf is de inzending van Frankrijk. Die zien we terug in de finale want de grote landen liggen met de jury van Eurovision in bed. Wow, deze zingende vliegenhor heeft wel een dijk van een stem. Sjakie Grovert heeft kippenvel in d'r broek. We gaan zo verder NA DE KLIK