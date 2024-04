We zijn al de beste in schaatsen (als Stolz niet meedoet), we kunnen een beetje bobben en we kunnen vooral heel goed bier zuipen in Brück'n Stadl tijdens de derde helft als we de Harakiri weer eens overleefd hebben. Maar vanaf nu zijn we goed in skiën: MARCEL HIRSCHER GAAT VOOR NEDERLAND RACEN. Haha! Dat is meervoudig wereldkampioen, tweevoudig Olympisch kampioen, wereldbekerlegende. Alsof Messi plots een oranje shirtje aantrekt. Nou ja niet Messi, want die hoeven we niet, maar Bellingham ofzo. ÓNZE Marcel Hirscher heeft een Nederlandse moeder. Oostenrijk: "Als Oostenrijkse skivereniging hebben we natuurlijk heel hard ons best gedaan om Marcel bij een terugkeer naar de sport de best mogelijke voorwaarden te bieden. Wij betreuren zijn besluit om een verandering van natie naar de Nederlandse Ski Vereniging aan te vragen zeer, maar uiteindelijk hebben wij het gesteund." Losers! MARCEL IS VAN ONS! Bos wortels op de kop & op naar de Hahnenkammrennen in Kitzbühel, we zijn de beste!