Eerder meldde The Wall Street Journal nog dat Trump twijfelde, vannacht kwam de krant met het bericht dat de vredespresident privé aan stafleden zou hebben aangegeven akkoord te zijn met een Amerikaanse aanval. Trump zou nog steeds hopen dat hiermee dreigen afdoende is, maar dat geloof is inmiddels tanende. Elders roept Lindsey Graham op het karwei te klaren en door te pakken en de ondergrondse nucleaire faciliteit Fordow te bombarderen - iets wat in ieder geval de zweem heeft van het rijp maken van geesten. Volgens de bookies is de kans erop inmiddels in ieder geval 71%. Poetin wil op zijn beurt graag bemiddelen tussen Israël en Iran, tot ergernis van #47: "Do me a favor, mediate your own." (Wellicht ten overvloede maar wij zijn ook best bereid te bemiddelen, op voorwaarde dat Trump, Netanyahu en de as van Khamenei GeenStijl Premium nemen.)

Ondertussen viel Israël na eerdere waarschuwing zojuist een zwaarwaterreactor aan in Arak, met behulp van F-15l Ra'am vliegtuigen en zogeheten bunker-busters. Vanmorgen volgde bovendien een nieuwe barrage ballistische raketten vanuit Iran, die in ieder geval een ziekenhuis in Beër Sjeva heeft getroffen. Schade nog onduidelijk.

Belooft weer een dagje te worden, we houden u hier op de hoogte.

Update 07:11 - Eén persoon zwaargewond, twee dozijn licht na inslag ballistische raket in Holon, ten zuiden van Tel Aviv. Foto hier. Serieus spul.

Update 07:15 - Het gaat los. Ook gebouw in Ramat Gan, ten oosten van Tel Aviv, zou zijn getroffen. Zou om een beursgebouw gaan, maar dit is nog niet te bevestigen.

Update 07:17 - Flinke schade in eerder genoemde ziekenhuis in Beër Sjeva. Dit is geen kinderspel, deze Iraanse raketbarrage. Beelden van moment van inslag hier. Ben-Gvir boos: "Nazis who launch missiles at hospitals, at the elderly and at children - if they had an atomic weapon in their hands, they would fire it without even thinking for a second."

Update 07:48 - Beelden van aanval op niet-actieve kernreactor Arak hier. "De reactor is ontworpen om plutonium met een hoge opbrengst te produceren, wat de verwerving van kernwapens mogelijk zou maken," aldus de IDF.

Update 09:02 - Klein wonder: "A missile hit the old surgical ward building at Soroka. It’s a relatively old building that had been evacuated in recent days," aldus de baas van het getroffen ziekenhuis.

Update 09:29 - "North Korea fires launch rockets from near Sunan." Nu even niet Noord-Korea we zijn BEZIG.