Ja hallo wil iedereen wel eens even heel snel STOPPEN met al dat gespeculeer over Joost Klein! Het is namelijk volstrekt duidelijk wat er is gebeurd. Vanochtend was er ophef over het gedrag van Joost Klein op de persconferentie, en daar heeft niemand uit de entourage van Joost Klein of de AVROTROS op gereageerd. Vanmiddag was er een repetitie en toen was Joost Klein nog wel bij de vlaggenparade, maar ging zijn act opeens niet door. Een uur later kwam er een uitgebreid statement van de EBU waarin werd gesteld dat er 'een incident' wordt 'onderzocht'. Daarop liet de AVROTROS niks van zich horen, haalde Joost Klein al zijn stories van Insta en kwam er vervolgens een statement van de AVROTROS dat er inderdaad een 'een incident' wordt 'onderzocht'. Bij de organiserende publieke omroep in Zweden verscheen vervolgens het gerucht dat Joost Klein een fysieke confrontatie met een fotograaf gehad zou hebben. Een geplande persconferentie op het Songfestival is vanavond niet doorgegaan.

Dat is toch allemaal volkomen helder of niet soms? Hou daarom gewoon op met dat gespeculeer op sociale media! De situatie op de UvA is al erg genoeg!

UPDATE 19u50: Volgens Bild wordt Joost Klein uitgesloten van deelname: "Er soll nach BILD-Informationen von dem Wettbewerb ausgeschlossen werden."

UPDATE 20u23: JOOST KLEIN DOET NIET MEE AAN REPETITIE VOOR VAKJURY

UPDATE 20u30: Statement AVROTROS: "Het onderzoek is nog niet afgerond. Dat betekent dat Joost niet mag repeteren van de EBU vanavond. AVROTROS is continue in gesprek met de EBU. De vakjury beoordeelt een eerder optreden. Wordt vervolgd."

UPDATE 20u34: Statement EBU: "While the investigation continues the EBU has decided that Joost Klein will not perform during Dress Rehearsal 2 of the competition which is voted on by juries in the 37 participating countries"

UPDATE 21u24: Heel veel boegeroep bij de Kleinloze repetitie

UPDATE 21u26: Mevrouw van Aftonbladet praat met Joost Klein, die niks zegt

UPDATE 21u38: Jury krijgt bandje van gisteren te zien