Net als de belangrijke Amerikaanse intellectueel Melania Trump zijn wij ontzettend tegen pesten. Het is helemaal niet leuk om steeds één iemand af te pissen, laat staan in groepsverband, laat staan een gothic. Veel uitdagender is om telkens iemand anders belachelijk te maken, juist op momenten dat niemand het aan ziet komen. Wat heeft Kevin van Arnhem bijvoorbeeld verfrissend weinig aanleg voor het werk dat hij doet, het lijkt Julien Althuisius wel. Of neem Schots, scheef, die vol goede moed aan een topic begint maar gaandeweg helemaal verdwaalt in zijn eigen toxische mannelijkheid, en bovendien een bakkes heeft als de man met het meest harige gezicht ter wereld.

Is het alweer bijna nationale complimentendag?