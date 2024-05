We verbreken het Songfestivalboycot voor een belangwekkend bericht . Nadat AVROTROS eerder in een statement liet weten dat de aanklacht tegen Joost Klein die leidde tot zijn diskwalificatie slecht ging om een "dreigende beweging", schetst het Zweedse Aftonbladet een heel ander beeld. "Er bestaat geen twijfel over dat hij zich volgens meerdere aanwezigen zeer agressief gedroeg."

Nou zijn wij bepaald geen vechtersbazen, maar om een camera vernield te krijgen moet een beweging wel heel erg dreigend zijn. Het zou overigens wel het zoveelste akkefietje zijn geweest tussen de bewuste camerapersoon en Joost, maar dat het ugly werd is duidelijk.

Joost Klein is achtergebleven in Zweden terwijl de rest van het team alle EBU-grillen is ontvlucht. Voor Appie 'blauwe vogel' Mussa houdt dat in dat hij weer in alle vrijheid kan zeiken op de deelname van het kwaadaardige Israël.