Nee nee, natuurlijk, Nederland is al door. Maar is het Songfestival niet veel leuker als Nederland niet meedoet? Dat het niet steeds hoeft te gaan over of "we" (een of andere gast waar wij tot een paar maanden terug ook nooit van hadden gehoord) met "onze inzending" (een liedje dat ons helemaal NIETS zegt) wel een beetje hoge ogen gooien, of dat het weer eens nergens naar klinkt en we totaal voor lul staan. Daar hebben we dus vanavond geen last van. Gewoon lekker andere landen uitlachen, en een klein beetje duimen voor Israël. Yuval Raphael, die, we zeggen het nog maar eens, op 7/10/23 onder een stapel lijken moest schuilen voor de kogels van Hamas, en dadelijk blootgesteld zal worden aan een arena vol boe-roepende wokenichten met blaasfluitjes (??). Daar hebben we toch mee te doen. Verder in de circuspiste: Australië, Ieren die zingen over Sovjet-hondje Laika, een soort Nana Mouskouri namens Griekenland, Maltese dikkewijvenpop en nog veel meer gekkigheid. We gaan LIVE naar Basel!

UPDATE - We zijn los. We proosten op een avond vol wanstaltig pan-Europees entertainment.

UPDATE - Openingsshow vooralsnog kort. Vooral wat vuurwerk en veel licht in allerlei non-binaire kleurtjes.

UPDATE - We beginnen dus met Australië. Man met snor zingt over milkshakes vanuit een gigantische blender. Zaadlied in elke betekenis van de term.

UPDATE - Monten*gro! Vrouw draagt een soort enorm maandverband als jurk. Haar stem klinkt af en toe enigszins doorgelekt. Is ook intensief, dat Balkan gejank.

UPDATE - Ierland zingt dus eigenlijk over een hond die naar de ruimte gaat en niet sterft, zoals de echte Laika wel deed. We zijn in ieder geval blij dat het Russische beestje dit niet meer hoeft mee te maken.

UPDATE - Letland gezien. Nu weer een jaar niet aan Letland denken.

UPDATE - Armenië. Schreeuwende man zonder shirt op een loopband. Wel geyl.

UPDATE - Hoog zingend mannetje voor Oostenrijk. Wat hebben die Oostenrijkers eens strot he?

UPDATE - Griekenland stuurt dus een jonge Mouskouri. Gaat vast door, maar veel is het niet.

UPDATE - Litouwen gaat door een depressie.

UPDATE - Tja Malta doet het dus alleen goed bij de heaumeaus. Nou dikke slay, of hoe zeggen ze dat?

UPDATE - Georgië heeft hele ingewikkelde Engelse en Franse teksten laten schrijven door iemand die geen Engels of Frans kan. Zo klinkt het.

UPDATE - Louane voor Frankrijk, die kan iets. Kan echter niemand op stemmen. Komt overigens allemaal zand uit de lucht vallen. Ze zingt dus over haar moeder. Doet dat best aardig. Erg goed.

UPDATE - Tijdrekstukje waarin de presentatoren ingestudeerde grapjes doen. Dan liever gewoon dood.

UPDATE - Wel Deens, geen model. Geen zand meer op het podium, wel een kamelenteen. Zong tot de grote uithaal niet onverdienstelijk maar god christus wat een badpak.

UPDATE - Tsjechië, het land met meer pr0n-sterren per m2 dan ieder ander land. Stuurt een homosuele twintiger met een snor en een matje, daarvan zijn tegenwoordig er veel. Zangkunsten ook zeer inwisselbaar.

UPDATE - Nu de Lux uit Benelux. HAHAHA Het lijkt alsof ze staat maar ze ligt eigenlijk op de grond HAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHA. Walgelijk. Enorm truttig liedje, maar blijft wel hangen. Dan na 2 minuten ineens een soort Beyoncé-stukje maar ja dan helpt het natuurlijk wel als je Beyoncé bent he nouja lang verhaal kort dat is ze niet.

UPDATE - Israël nu. Weinig rumoer te horen in de zaal, maar kan goed zijn dat ze dat wegfilteren. Beste vocale prestatie tot nu toe, samen met Frankrijk. Liedje iets te veel talen.

UPDATE - Duitsland met Baller, wederom een enorm pornolied. Vals en buiten adem, dat draagt bij aan de schorre-studenten-kelderfeestjesvibe. Dat heet tegenwoordig dus brat.

UPDATE - Servië nu. Die sturen een soort Thor meets Tim Hofman.

UPDATE - Finland, het laatste land van de avond. ICH KOMME, toch wel de rode draad door de liedjes vanavond. Nummer gaat behoorlijk hard, lekker wel hoor. Aan het eind springt ze op een gigantische dildo microfoon.

UPDATE - Ah, de interval acts gaan uiteraard allemaal over Zwitserland. Altijd al benieuwd geweest naar hun belastingstelsel.

UPDATE - Lijnen gesloten! Eigenlijk belachelijk dat we nog niets over de jurk van die ene presentatrice hebben geschreven maar bij dezen: vermoedelijk gekocht bij de Free Record Shop.

UPDATE - Nu mag Nemo, de winnaar van vorig jaar een mopje zingen. Zijn jas staat in de fik. Heel normaal. Dan nog wat andere oud-deelnemers, The Roop doet dansjes, Efendi (die van Mamamata Hari in 2021) zingt over Cleoptra en de Maltese Lizzo. Allen toch wel een stuk beter dan de gemiddelde inzending van dit jaar.

UPDATE - We gaan naar de uitslag. Litouwen door. Israël door. Armenië door. Denemarken door. Oostenrijk door. Luxemburg door. Finland (toch wel een banger) door. Letland door. Malta door. Griekenland door. DAT WAS HET DAN.