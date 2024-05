Spannend he makkers! Er zit een buslading aan Nederlandse journalisten daar in Malmö en het enige wat ze doen is zuipen, bij elkaar in bed kruipen en Joego-scooteraars bellen. Althans, zoiets gokken we dan maar, want JOURNALISTIEK BEDRIJVEN doen ze in ieder geval niet. En van die waardeloze organisatie horen we ook al geen zak. Blijkbaar komt de politie 'binnen hele korte tijd met een update' over de situatie rond Joost Klein en mogelijk weten we dan of we vanavond wél of niet moeten juichen. En mocht u juichen voor Israël, dan hoeft u niet naar café 't Mandje op de Zeedijk. Want dat is waarlijk: EEN BRUIN CAFÉ.

Update 9:38 - "NPO Radio 1 meldt zojuist dat er een officiële aanklacht ligt tegen Joost Klein. Afwikkeling van deze zaak kan nog weken duren en het is nog steeds niet duidelijk wat dit betekent voor zijn deelname vanavond." MAAR WAT IS ER DAN GEBEURD LUI, EN WAAROM

Update 9:41 - Iets meer nieuws omtrent de vorige update: de Zweedse politie laat aan de NOS weten dat er een klacht is ingediend tegen Joost Klein. "Waar die aanklacht over gaat, is nog steeds niet helemaal duidelijk. Wel zegt de politie dat het gaat om een incident dat donderdagavond heeft plaatsgevonden met een vrouwelijke tv-medewerker. De klacht is gisteren ingediend." Joost is daarop verhoord door de politie.

Update 10:00 - "NPO-baas Frederieke Leeflang heeft vanochtend in Malmö overleg met AVROTROS en EBU, die het Eurovisiesongfestival organiseert, over de situatie rond zanger Joost Klein. Dat heeft een woordvoerder van de NPO aan RTL Nieuws bevestigd." Nou en als je IEMAND overleg moet laten voeren over een kwestie van mogelijk grensoverschrijdend gedrag, dan is het Frederieke Leeflang (niet)

Update 10:15 - Algemeen Dagblad: "Hij wordt verdacht van het bedreigen van een medewerker van het songfestival, laat de Zweedse politie aan deze site weten." Deze shit gaat echt alle kanten op