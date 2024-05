U mocht niet speculeren maar nu mag u speculeren - want wat een ongelooflijke shitshow, dat Songfestival. De Nederlandse kandidaat van 's werelds grootste liedjescup zou wel/niet/misschien iets gedaan hebben jegens een Israëlische zangeres, maar misschien had hij ook wel een fotograaf op z'n bek getimmerd of misschien was er wel iets gezegd over z'n overleden ouders. Van de journalisten hoorden we ook niks want die zijn drukker met het bellen van nummertjes dan met het luisteren naar nummertjes. En dan heb je zó'n extreem gehypet mega-evenement, staan de regenbooglampen een keer niet op het podium en hoor je: NIKS. Nou, wij hebben dus allemaal wilde dingen gehoord die óók waar zouden kunnen zijn. Iets met een roedel eenden, onveilige seks, gordijnen vervangen en lamellen ophangen, een hoop mieren, een roestige uitlaat van een oude Volvo maar vooral: ongeregeldheden in een Japans restaurant. Maar goed, WAT NU?

UPDATE 23u05: Zweedse politie onderzoekt incident