De AVROTROS heeft weer eens een volslagen helder statement over het Songfestival naar buiten gebracht. Daarin laat de omroep weten niks inhoudelijks te kunnen zeggen over HET INCIDENT, maar dat de diskwalificatie wel onterecht was, en dat er een onderzoek moet komen en dat ze het tot die tijd allemaal niet zo goed weten. "Tot het moment dat AVROTROS vertrouwen heeft dat structurele aanpassingen genomen worden om de artiesten en hun muzikale boodschap weer centraal te stellen, houden we deelname aan het Songfestival in beraad." Nou dan doen jullie toch lekker niet meer mee AVROTROS. Kan Ongehoord Nederland het mooi overnemen en sturen we namens het kabinet-Schoof I gewoon deze banger.