Ah ja de EBU gaat het stemmensysteem voor de zingende gaypride onder de loep nemen - Israël heeft namelijk te veel stemmen gekregen. Dat terwijl het Songfestival ALTIJD politieke randjes heeft: zo kreeg Oekraïne in 2022 de overwinning in de schoot geworpen door publieksstemmen, is Turkije er na 2013 maar mee gekapt omdat zij Sikidim Simarik zogenaamd tegen werden gewerkt door westerse landen en zo smijt Cyprus de 12 punten zonder uitzondering bij Griekenland over de schutting, ook al prak je die microfoon in een bak slappe gyros. Maar ja, Israël he. Stom land enzo. PUSHMELDING DOOR DE NOS!