Aan alle tradities komt een eind. En dit keer raakt dat groepen die tot nu toe bij ALLES ALTIJD hun zin kregen: de Palliewappies en de queer-gemeenschap (soms één vereniging). Artiesten mogen op het Eurovisie Songfestival namelijk geen politieke statements meer maken met vlaggen. En dat is: hilarisch En tragisch voor genoemde groepen (bewaak de uni's!). Vanaf nu mag er alleen nog gezwaaid worden met de vlag van je eigen land. Nationalisme, hoi hoi hoi, nationalisme, hey hey hey! Douze points voor de EBU, die we nu weer in de armen kunnen sluiten nadat vorig jaar Joost Klein nog werd gesloopt door die club. Hieronder kunt u zien waarmee de artiesten NIET MEER MOGEN zwaaien. Dag!