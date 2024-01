53% is voor het uitsluiten van Israël van het Songfestival. Dat is de uitkomst van een peiling onder 20.000 deelnemers van het RTL Nieuwspanel en "is na weging representatief voor vijf variabelen, namelijk: leeftijd, geslacht, opleiding, werkzaamheid en politieke voorkeur." De 53% is van mening dat er "zoveel onschuldige burgerslachtoffers vallen, er zoveel mensen lijden, dat een signaal nodig is. Anderen benoemen ook dat het de sfeer van het festival zal gaan raken – en de puntentoekenning."

Sfeer en puntentoekenning, de pilaren van het Vrije Westen.

In ander shownieuws eisen "Carice van Houten, Lilianne Ploumen, Ramsey Nasr, Nadia Moussaid, Adelheid Roosen, Nazmiye Oral, Michiel van Erp, Sunny Bergman, Nasrdin Dchar, Erella Grassiani" en "de directie van o.a. Save the Children, Arcadis, Rijksmuseum en Patta" o.a. de onmiddellijke vrijlating van alle "alle Palestijnse gijzelaars".

Hey, Nasdrin Dchar. En hey, Arcadis dat miljoenen verdiende over de ruggen van """bouwvakkers""" in Qatar.

Maar even over die "alle Palestijnse gijzelaars" waarvan de vrijlating geëist wordt hè. Dan bedoelen jullie toch die veroordeelde gevangenen waarvan bij de eerste uitgeruilde 117 gevangenen minstens 55% voor geweldsmisdrijven met terroristisch oogmerk, "including 10 for attempted murder, 13 for inflicting serious bodily harm, 19 for placing a bomb or throwing an incendiary device, seven for shooting at people, and five for assault"?

Gewoon even om te checken of we het over dezelfde "Palestijnse gijzelaars" hebben hoor. En er was een staakt-het-vuren: op 6 oktober.