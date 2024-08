"Iran’s Missile Dilemma: The Hidden Struggle Behind Tehran's Delayed Response to Hxmas Leader’s Assassination" Military experts discussed Tehran's ballistic missile array on the network and the difficulty the Islamic Republic faces in preparing them for launch. According to a… pic.twitter.com/JKjG2fFvvM

Nothing ever happens tot het wel gebeurt en de soennitisch/christelijk/joodse alliantie alles onderschept. Axios schrijft: "Secretary of State Tony Blinken told his counterparts from the G7 countries on Sunday that an attack by Iran and Hezbollah against Israel could start as early as Monday, three sources briefed on the call tell Axios."

Ergens voelt het onwaarschijnlijk dat Iran even zwaar of zelfs zwaarder aan zal vallen dan afgelopen april, want dat was een vergelding op de dood van zeven hooggeplaatste Iraanse IRGC-bevelhebbers. En hoe hoog Haniyeh ook in Iraanse aanzien stond, het is geen Iraniër. Al was die gasthuisvredebreuk natuurlijk wel extreem vernederend, en een gekrenkte ziel wil maar één ding: krenkingreductie.