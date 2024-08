Want het is natuurlijk ook een onbestaanbare vernedering dat een Israëlisch zwaluwteam blijkbaar twee maanden van te voren al zou weten exact waar je belangrijkste politieke gast slaapt in een van de zwaarst bewaakte IRGC-vertrekken, en er vervolgens ook nog eens een explosief weet te plaatsen dat twee maanden lang verborgen blijft.

Dan inderdaad liever een van deze mogelijkheden, waarbij het Iraanse regime opteert voor een "korteafstandsprojectiel", waarmee ze dus eigenlijk alleen maar een anti-tankplatform kunnen bedoelen.

Het Iraanse staatskanaal Press-TV: "In a statement released on Saturday, the IRGC reported that the attack involved the use of a short-range projectile armed with a warhead weighing approximately seven kilograms, which subsequently caused a massive explosion. It further noted that the projectile was launched from an area outside the late Hamas leader’s residence."

Zou nog steeds enorm vernederend zijn natuurlijk, maar misschien toch net iets minder dan een Israëlische F-35I Adir en/of kruisraket die langs elke Iraanse luchtverdediging zeilde.