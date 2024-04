Biden tegen Bibi: You got a win. Take the win.

IDF Spokesman Rear Adm. Daniel Hagari says 99% of the 300 or so projectiles fired by Iran at Israel overnight were intercepted by air defenses. He says Iran launched 170 drones at Israel, and not one entered Israeli airspace. They were all downed outside of the country's borders…

Israël leeft. Iran schoot gisteravond zo'n 300 drones, kruis- en ballistische raketten richting het land maar 99 procent (Noord-Koreaans getal, enfin) miste doel of werd neergehaald. Tientallen lichtgewonden, het enige serieuze slachtoffer is een moslimmeisje van 7 jaar. Al snel liet Teheran weten het hierbij te willen laten maar daar gaan de moellahs natuurlijk niet over. Israël wel. Belangrijkste bondgenoot Biden heeft Bibi inmiddels gewaarschuwd dat hij een grootscheepse Israëlische tegenaanval NIET zal steunen: "You got a win. Take the win." De VN Veiligheidsraad komt vanavond (22:00 uur NLse tijd) bijeen, nu kijken wat er in de tussentijd gebeurt.

Update 08:59 - Israëlische president Yitzhak Herzog bedankt de VS voor de steun van vannacht. De Amerikanen haalden samen met de Britten en Jordaniërs ook raketten neer. Het Israëlische oorlogskabinet (impressie van gisteravond) komt om 14:00 NLse tijd bijeen. Ook Saoedi-Arabië was actief onderdeel van de interceptie-coalitie en Frankrijk speelde zeer waarschijnlijk een belangrijke rol op radar-gebied.

Update 09:35 - De tussenstand gespecificeerd: 170 Shahed-drones, geen van allen bereikten Israëlisch luchtruim. 30 kruisraketten, geen van allen bereikten Israëlisch luchtruim, 25 werden neergeschoten door Israëlische/coalitie luchtmacht. 120 ballistische raketten, waarvan enkelen langs de verdediging kwamen en infrastructuur van luchtmachtbasis Nevatim in Zuid-Israël licht beschadigden. Maar de basis was, bleef en is volledig operationeel. Ook werd er een "handvol" drones gelanceerd uit Irak en Yemen, ook deze bereikten het Israëlische luchtruim niet.

Of, zoals Iraanse Major General Hussein Salami zegt: "De operatie was nog succesvoller dan gedacht."

Update 11:23 - LOL, een bungelende Iraanse drone