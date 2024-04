The IDF overnight withdrew all ground troops from the southern Gaza Strip, after four straight months of fighting in the Khan Younis area. Only one brigade, Nahal, remains in the Gaza Strip. It is tasked with securing the so-called Netzarim Corridor, which crosses Gaza from the…

Onverwachte ontwikkeling op het Gaza-front, waar de Palestijnen in het zuiden voor het eerst in vier maanden wakker werden zonder Israëlische grondtroepen in hun straten. Israël heeft afgelopen nacht alle grondtroepen uit het zuiden van Gaza teruggetrokken. Slechts één brigade is in Gaza achtergebleven om de Netzarim Corridor, de weg die de noordelijke en zuidelijke delen van het gebied van elkaar scheidt, te verdedigen. Volgens Israël is dat nodig om te voorkomen dat Palestijnen uit het zuiden van het gebied weer naar het noorden terugkeren en om hulpgoederen het gebied in te voeren, maar dat is natuurlijk vooral vanwege de belangrijke strategische waarde van deze weg voor het geval er in de toekomst meer militaire grondacties nodig zijn. Of met deze belangrijke stap de grondoorlog in Gaza zijn einde nadert, is niet bekend. Dezelfde onduidelijkheid bestaat over wat Israël nu gaat doen met de Gazastrook. Meer nieuws daarover volgt ongetwijfeld later.

UPDATE: Militaire official: "We did all that could be done there." Noemt opvallend genoeg het uitroeien van Hamas het primaire doel (naar eigen zeggen gehaald) en het bevrijden van gijzelaars het secundaire doel (mislukt).

UPDATE: Dat duurde niet lang. Eerste meldingen van raketten uit Zuid-Gaza die richting Israël vliegen.