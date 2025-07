Landgenoten. Meest schokkende nieuws vandaag was toch wel het schokkende nieuwschbericht Een Nederlander kent zo’n 568 mensen in de Volkskrant. Bij dat "kennen" moet u denken: de naam weten én bereid zijn om een praatje te maken op straat. Wie jong is kent heel veel mensen, na je zestigste ken je veel minder mensen. De onderklasse - mal fossiel woord dat deze week van zolder werd gehaald door Sander Schimmelpenninck - kent weinig mensen, de kwaadaardige elite kent juist weer veel meer Pappenheimers die Diepenheimers kennen. Verder is het wel opvallend dat vrouwen niet meer mensen kennen alsdan mannen, iets wat je wel zou denken, met al die dames wandel-, brei-, zang- en trommelclubjes. Nou, zegt u het maar: hoeveel mensen kent u? Zijn De Anderen de hel? Bent u er eentje met 568 kleinkinderen? Haalt u met gemak 1000 kennissen? Komt u niet verder dan 15? Of bent u gewoon de Einzelgänger des Vaderlands? Maak een praatje!

