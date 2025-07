"Hallo superrijke Elon Musk hier"

"Hallo superrijke Musk, met superrijke Zuckerberg"

"Ha, hoe was op de verjaardag van superrijke Bezos?"

"Verjaardag? Dat was toch een bruiloft?"

"Ja nee dat is wat ze, ik bedoel 'we', willen dat je, ik bedoel 'ze', denken"

"Ja Jeffrey zei laatst al zoiets"

"Ik was er trouwens niet, want ik was druk met de verkiezingen van oktober 2025"

"Huh? zijn er dan verkiezingen?"

"Ja in Nederland suffie!"

"Oh ja in Nederland"

"Ja, en als we niks doen, dan stemmen alle leden van de Nederlandse onderklasse massaal op Frans Timmermans, want dat is een man die van nature een enorme aantrekkingskracht heeft op de Nederlandse onderklasse. Ik krijg op mijn geheime supercomputer allemaal hersenactiviteitsanalyses binnen waaruit blijkt dat als je een gemiddelde Nederlandse onderklasser zou vragen naar zijn ideale politicus, dat daar dan een tekening uitkomt die verdacht veel lijkt op Frans Timmermans. Het is Frans Timmermans voor en Frans Timmermans na bij die onderklasse. Hij begrijpt ze ook echt, denkt als zij, voelt als zij. Dus als we niks doen, haalt Frans Timmermans straks 83 zetels en dan zijn de rapen gaar, dan komt Frans Timmermans al ons geld afpakken."

"Maar gelukkig manipuleren wij de Nederlandse verkiezingen elke keer, want zo zijn we"

"Haha, en die VVD-reclamejongens van Voor Ons Nederland maar denken dat zij aan de touwtjes trekken"

"Schijnt trouwens wel dat ene Sander Schimmelpenninck ons plan in de Volkskrant heeft onthuld"

"Oh jee, wat nu?"

"Tja. Wat nu."

"Hee. Maar trouwens, hoe deden we dat eigenlijk in 2002, de Nederlandse verkiezingen manipuleren, toen waren er toch nog helemaal geen sociale media?"

"Oh gewoon"

"Hoezo 'gewoon'?"

"Nou ja, gewoon"

"Wat 'gewoon'?"

"Gewoon. Teletekst."