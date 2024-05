Na een historische uitslag en een historische formatie is er dan nu een historische dag. De onderhandelaars zijn eruit, al moet en er nog akkoord en van de fractie s van PVV , BBB , NSC en de VVD komen. En dan moet Pieter Omtzigt ook nog respect krijgen voor Ronald Plasterk. Maar dan is het er. Een nieuw kabinet. Een centrum-rechts kabinet, of een extreem-rechts kabinet, of een ultra-rechts kabinet, of een bruinrechts kabinet, of een domrechts kabinet, of een radicaal rechts kabinet, of nou ja, in ieder geval een behoorlijk rechts kabinet. Behoorlijk historisch dus. Updates hier, en bij een persconferentie gooien we nog een nieuw topic.

Update 22:18 - Het is nu wachten op de VVD-fractie die niet in de Kamer vergadert maar in het Johan de Witthuis. Half uur nog, naar het schijnt.

Update 22:29 - RTL brengt de hele avond feiten en feitjes uit het akkoord (met dank aan Kees Berghuis, mompelt iemand) maar de NOS loopt daar achteraan. Nu hebben ze toch iets: de btw op hotelovernachtingen gaat terug naar 21 procent. Die belasting was in coronatijd verlaagd om de horeca te ondersteunen

Update 22:40 - En we hebben Een Deur. De Deur van de VVD om precies te zijn

Update 23:22 - Kees 'De Rammer' Berghuis: Ze komt over tien minuten naar buiten (Dan is het late RTL Nieuws)