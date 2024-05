Duurde ff, Jut cq Jul waren er sinds donderdag 21 maart mee bezig en toen lag er gistermiddag een coalitieakkoord waar de VVD-fractie (incluis een huilende Eric van der Burg) als laatste van de vier om 23:38 uur mee akkoord ging. De bijl, het mes en de motorzaag gaan er in. Of zoals ze zo mooi in Argentinië met dat bloemrijke taaltje zeggen: Afuera! Ga maar na: Dwangwet ingetrokken, asielcrisis uitgeroepen, asiel- en arbeidsmigratie aangepakt, stikstofbeleid door de pootjes gezakt, dag verplichte warmtepomp en hallo 130 kilometer. Enfin, nu zwart op wit dus. Hier het hoofdlijnenakkoord HOOP, LEF en TROTS, het verslag van het olijke duo Richard van Zwol/Elbert Dijkgraaf en De Cijfers. Maar nu moet er door een formateur een kabinet worden gevormd dat ook een Regeerakkoord zal schrijven en dat gaat - plotwending! - Van Zwol doen: "Met het oog op de continuïteit in de kabinetsformatie hebben de voorzitters van de vier fracties tot slot geconcludeerd dat het wenselijk is om één van de informateurs, de heer R. van Zwol, aan te zoeken als formateur. De heer Van Zwol is bereid een opdracht tot formatie te aanvaarden en hierover verslag uit te brengen." Van Zwol zegt zelf 'categorisch' geen premier te willen worden.

Meer volgt