FF naar Emmen nu, Nieuw-Weerdinge om precies te zijn. Asieloverloopgebied voor Ter Apel; als de veiligelanders zich vervelen, gaan ze in dit dorp verderop rotzooi trappen. Burgemeester Eric van Oosterhout is er klaar mee. De PvdA-BM gaat overdag fulltime toezichthouders van de gemeente inzetten, 's avonds en 's nachts gaat een particulier beveiligingsbedrijf de Drentse straten veilighouden. En de rekening gaat naar Eric van der Burg. Of zoals de ene Eric tegen de andere zegt: "Ik heb nu op de knop gedrukt." Kijk, zulke burgemeesters heeft het land nodig. Heel anders dan die geitewollen sokkenbestuurders die teksten uitbraken zoals "Als we als overheid naar de burger zouden luisteren, zou er in Nederland geen asielzoeker meer worden opgevangen. Je mag dat regentesk noemen - ik noem het met je rechte rug je verantwoordelijkheid nemen." Ghe, die burgemeester heet ook Eric van Oosterhout.