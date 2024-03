Dilan Yesilgöz zit op De Zwaluwenberg dus Eric van der Burg mag dit Vragenuur invallen om uit te leggen hoe het zondag zo uit de hand heeft kunnen lopen in 020 tijdens de opening van het Nationaal Holocaustmuseum. Mag niet van Mark Rutte maar het zal ook over korpsbeheerder Femke Halsema gaan. De burgermoeder gaat over de openbare orde en haar zo geliefde Draaiboek Vrede heeft overduidelijk niet gewerkt. Plus: 's kijken of Kati Piri c.s. nog steeds zo'n grote mond hebben. Van de Amstel tot 't IJ, PvdAGroenLinks is erbij.

UPDATE - Van der Burg: "Iemand die Hamas is my brother roept, hoort in mijn stad niet thuis." Maar verder is het volgens hem aan burgemeester Halsema en haar gemeenteraad met wie ze binnenkort in debat gaat.

UPDATE - Stephan van Baarle (DENK) noemt de Israëlische president Yitzhak Herzog een ‘oorlogsmisdadiger’. Kamervoorzitter Martin Bosma en Van der Burg vinden dat de DENK’er te ver gaat.

UPDATE - Marco Deen (PVV) wil weten of het kabinet vasthoudt aan de herbenoeming van Halsema. Voor zover Van der Burg weet wel. Deen zal de kwestie morgen aan de orde stellen in een al gepland debat met Hugo de Jonge.