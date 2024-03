Ploink, perscommuniqué van het paleis in de inbox afgelopen donderdag. De RVD liet weten dat de vorst en vorstin zojuist een bezoek aan de ambtswoning van Femke Halsema hadden gebracht om daar te spreken met twee Amsterdamse groepen over ‘de doorwerking van de situatie in Gaza en Israël in Nederland’. Het eerste gesprek was met straatcoaches, agenten, gemeenteambtenaren en jongerenwerkers, daarna volgde een kringgesprek met Amsterdammers met een Palestijnse, Joodse en Islamitische achtergrond over hun dagelijks leven en in de omgang met elkaar (Da's de foto hierboven met de onvermijdelijke Fatima Elatik). Met die eerste groep werd onder meer gesproken over het ‘Draaiboek Vrede’. Uit het persbericht: “Dit is ontstaan onder burgemeester Cohen in 2004 na de moord op Theo van Gogh. Het wordt ingezet als (inter)nationale gebeurtenissen leiden tot onrust in de stad. Doel is emoties te bedaren en escalatie en agressie tegen te gaan.” Die ontstaansgeschiedenis klopt niet helemaal.

Het originele Draaiboek Vrede komt namelijk van de Amsterdamse politie die het protocol ontwikkelde na de islamitische aanslagen in de VS van 11 september 2001. Het was ook dit Draaiboek Vrede dat in werking trad op 2 november 2004 na de moord op Theo van Gogh. Uit de courant de dag na de rituele islamitische slachting in de Linnaeusstraat:

“Achter de schermen is in Amsterdam een aantal preventieve maatregelen genomen om eventuele conflicten tussen Nederlanders en allochtonen met een islamitische achtergrond te voorkomen. Burgemeester Cohen heeft vlak na de moord op Van Gogh een noodplan afgekondigd, het zogenaamde 'draaiboek Vrede'. In alle Amsterdamse volkswijken moeten alle lokale bestuurders en politieposten extra alert zijn. Beginnende onrust moet gemeld worden bij het crisisteam van Cohen. De politie houdt allochtone wijken in de gaten.”

Koen Koch - hij leeft niet meer - schreef drie dagen na de moord in Trouw over het draaiboek: "Ik begrijp dat wel, zo reageren bureaucraten nu eenmaal. Maar toch voel ik me door zo'n maatregel ten diepste beledigd en vernederd. De simpele veronderstelling achter dat noodplan is dat autochtone Amsterdammers na het bekend worden van de moord massaal op zouden trekken naar moskeeën en Marokkaanse winkels om die te brandschatten en te plunderen. Zo denkt de burgemeester dus over zijn Amsterdammers, en hij toont voor de zoveelste maal aan dat hij niets begrijpt van de problemen waarmee zijn stad worstelt." Twintig jaar geleden maar nog steeds een actuele column.

Enfin, in opdracht van Cohen werd daarna een ‘bestuurlijke/maatschappelijke pendant’ van het draaiboek ontwikkeld die in 2005 het levenslicht zag. Het is die variant die in oktober vorig jaar na de islamitische pogroms in Israël door Femke Halsema in werking werd gesteld.

U ziet de rode lijn: het protocol gaat pas draaien ná islamitische moordpartijen. En het is dus bedoeld om islamitische emoties te bedaren en islamitische escalatie en islamitische agressie tegen te gaan.

En als onderwijl de islamitische horden naar station en Stopera oprukken moet Rob Oudkerk oprotten en Kevin Kreuger z'n kop houden. Draaiboek Vrede is een term die alleen maar in Amsterdam kan zijn bedacht. Draaiboek Jihad of Draaiboek Intifada was beter op z'n plaats geweest. Veel maakt het niet uit, de hoofdstad is allang gevallen.