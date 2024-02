Gaan we nu het NRC-verhaal van gisteren over dat sChAdUwTeAm van Dilan Yesilgöz en overlastgevende asielzoekers wat verder afpellen. Allereerst is het opvallend dat qua presentatie alles in de schoenen van de minister wordt geschoven terwijl staatssecretaris asielzaken Eric van der Burg net zo'n belangrijke rol speelt. Hij is qua portefeuille verantwoordelijk voor het asielbeleid, doet alle debatten over asielonderwerpen en loodste onlangs nog zijn Dwangwet door de Eerste Kamer. Bovendien steunt hij het beleid om van overlastgevende asielzoekers af te komen. Dat loopt volgens hem als een ‘tierelier', vertelt hij eind vorig jaar trots aan de Tweede Kamer. De Kamer is sowieso van (bijna, daarover zo meer) álles op de hoogte van wat in het stuk staat. De verscherpte aanpak van overlastgevende en criminele asielzoekers, de benoeming van Kees Loef als Coördinator Nationale Aanpak Overlast en de 'procesbeschikbaarheidslocatie' (PBL) met z'n door NRC o zo dramatisch omschreven 'glimmende grijze tralies'. Maar wat is dat schaduwteam dan waar alle heisa over is?

Dat is dus die Loef; de Coördinator Nationale Aanpak Overlast en zijn vijf medewerkers. En het heeft er alle schijn van dat enkele ambtenaren op het ministerie van Justitie nog een rekening met hem te vereffenen hebben en NRC hen daarbij maar al te gewillig van dienst is. Want zo spannend is het allemaal niet; een en ander komt er op neer dat Loef extern is ingehuurd. Bovendien kennen Loef en Yesilgöz elkaar uit hun Amsterdamse tijd toen ze samen als bestuursadviseurs (daar komt dat door NRC gemunte vertrouweling van Yesilgöz vandaan, oud-collega klinkt minder spannend, nietwaar) zich bezighielden met de Top-600-aanpak van veelplegers. In ambtenarenkringen wordt dit alles gezien als een inbreuk op het eigen Haagse bolwerk.

In de beginfase van zijn werkzaamheden heeft Loef dus inderdaad voorgesteld om álle (vaak) kansloze asielzoekers uit landen als Marokko en Algerije als overlastgevers te behandelen. Terecht stuitte dat op weerstand binnen 'de keten' zoals dat zo mooi heet; die aanpak riekt naar etnische profilering. Loef moest dus terug naar de tekentafel en kwam met beleid dat nu wél wordt uitgevoerd: kansloze asielzoekers die daadwerkelijk voor overlast hebben gezorgd komen nu bovenop de stapel te liggen. Door te lekken hoe die besluitvorming tot stand kwam (een juridisch wankel voorstel werd afgeschoten, GOH) proberen de bronnen van de courant Yesilgöz en Loef bewust te beschadigen terwijl het ministerie keurig binnen de grenzen van de wet opereert.

Dat geldt ook voor het vermeende 'onder druk zetten' van officieren van Justitie om asielzoekers zoveel mogelijk te vervolgen bij lichte vergrijpen. Dat gaat dus om een brief ondertekend door het Parket-Generaal, de top van het OM die dus schrijft: "Zoals bekend is de nood om voldoende opvangplekken te realiseren hoog." Het échte nieuws bestaat eruit dat het ministerie de aanbestedingsregels heeft genegeerd toen er beveiligers werden ingehuurd om de buurten rondom asielzoekerscentra te beveiligen. Maar dat is voor NRC klaarblijkelijk niet spannend genoeg.

Een club als Amnesty probeert nu dankzij de krant het verhaal uit z'n verband te rukken en terug te brengen tot "Etnisch profileren en detentie zonder wettelijke basis." Vluchtelingenwerk en de kaste van asieladvocaten springen op hetzelfde opheftreintje. Maar dat is dus helemaal niet het geval. Er is wel over gesproken zoals we nu weten maar het eerste voorstel heeft het (terecht) niet gehaald, is aangescherpt en blijkt nu enigszins succesvol (1000 afwijzingen op 35.000, dat kan altijd beter). De checks and balances zoals van een functionerende overheid verwacht mogen worden hebben - behalve bij die aanbesteding - dus gewerkt.