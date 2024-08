Ondernemer Elon Musk vindt zichzelf naast ondernemer ook wereldbeschouwer en door zijn achtergrond als ondernemer heeft hij een gigantisch achterban op het door hem overgenomen Twitter dus die zit hij nu de godganse dag enorm te vervelen bedienen. Nu neemt weinig ons zo voor een man in als een gezonde portie zelfoverschatting, al is de combinatie met een toetsenbord en instant access tot miljoenmiljard mensen soms wat veel van het goede. Reden voor tout krantjesland om Musk hoogstpersoonlijk verantwoordelijk te houden voor de grootschalige rellen in Groot-Brittannië eerder deze maand. Dat lijkt ons wat vergezocht maar het kan misschien geen kwaad als Musk iets minder twittert (je zou de vrijgekomen tijd kunnen gebruiken om, we noemen maar een zijstraat, te werken aan de band met je kind). Alhoewel. Ook zonder Twitter kun je in korte tijd met hele domme ideetjes honderdduizenden onze-soorties bereiken, bewijst een NRC-lezer dit weekend maar weer eens middels een ingezonden brief.

De strekking: NRC-journalisten mogen niet meer op Twitter en in de krant mag niets of niemand meer van Twitter worden geciteerd. Lalala vingers in je oren ho niet zo diep gek dat kan je je trommelvlies kosten.

Ingenieus idee natuurlijk, dat onmiddellijk moet worden toegepast, en eigenlijk is het zonde om het daarbij te laten. Ijzer heet: smeden maar. Vanaf nu graag geen woord meer over pvver's, bbb'ers, mensen met lelijke spijkerbroeken (enige overlap), auteurs die boeken hebben geschreven die Thomas de Veen niet leuk vond, mensen die boeken hebben gelezen die Thomas de Veen niet leuk vond, mensen die Thomas de Veen niet leuk vindt of columns van Youp in de krant. We kunnen prima zonder, toch? Er zijn meer dan voldoende andere bronnen.

Als iedereen akkoord is kunnen de commerciële jongens en meisjes vast in samenspraak met de redactie een ledendag op touw gaan zetten. Als thema is Woke Zone misschien leuk, als locatie hadden we Boedapest in gedachte.