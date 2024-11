Het is misschien lastig voor te stellen, maar wij zijn ook niet perfect. Achter al die sneren, achter dat spottende, soms bijtende cynisme, gaan heel gewone mensen schuil. Mensen van vlees en bloed, mensen met ochtendhumeuren, studieschulden, onzekerheden. Mensen die het soms ook allemaal niet meer weten, mensen die elkaar bellen om advies, mensen die soms googlen hoe lang je bloemkool ook alweer kookt, mensen die een liedje Shazammen omdat ze helemaal vergeten waren dat het Madonna is. Mensen met bevliegingen, maar ook bedenkingen. Mensen met zorgen over de toekomst, mensen die soms worden gegijzeld door vertwijfeling. Die het soms ook even niet meer weten allemaal - die de wijsheid evenmin in pacht hebben als u.

Gelukkig is er op zulke momenten altijd nog NRC, meer specifiek het opiniekatern, met zijn van generatie op generatie overgedragen oerkennis. Och, wat mogen we ons daar graag aan laven. Vandaag weer: een prachtig stuk over Black Friday, of beter gezegd, ter relativering van Black Friday.

Vuistdiep.