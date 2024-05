Het jaarlijkse WEF in Davos is de poor man's Bilderberg Meeting. Er zijn livestreams, zelfs Thierry Baudet is welkom en aan het eind van de rit krijgt iedereen een geinige goodiebag mee naar huis. De Bilderbergconferentie is andere koek: pottekijkers niet welkom, alles onder de Chatham House Rule (die Mark Rutte nog steeds niet snapt) en voor zover bekend geen tasje voor op de terugweg. Vandaag tot en met zondag confereren de dames en heren in het Mirasierra-hotel in Madrid, zoals gebruikelijk zijn alleen de te bespreken onderwerpen openbaar en de gastenlijst. De Nederlandse equipe bestaat ditmaal uit de moedige vorst, Oranje-fluisteraar, Bilderbergveteraan (in 1980 werd hij Honorary Secretary General) en PvdA'er Victor Halberstadt, Mark Rutte, Charlene de Carvalho geboren Heineken, Sigrid Kaag over hoe ze de bezem door Gaza gaat halen en Wopke Hoekstra over het EU-klimaat. En TWEE journalisten van NRC: Tom-Jan Meeus én Caroline de Gruyter. En dat is wel even andere koek want dit duo gaat uiteraard, hoe noemde die NRC-Journalist van de Eeuw dat ook alweer, oh ja: TEGELS LICHTEN! Als TJ en Gruytertje klaar zijn, liggen alle pissebedden uitgeteld op hun rug in de Madrileense straten en is het eindelijk afgelopen met alle geheimdoenerij. Vanaf maandag wekenlang dagelijks onthulling op onthulling in de courant, de champagne kan open aan het Damrak. Lux et libertas!