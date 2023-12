En Jezus is een Jood

Aanhoudende bombardementen van rectificaties deze dagen. Na het teruggetrokken bloedsprookje van de NOS vandaag NRC Hamasblad door het stof op pagina 17 onder de vouw. Het opinieartikel van vorige week waarin de Palestijnse Finse Umayya Abu-Hanna (die op 7 oktober stond te juichen) stelt dat Kerstmis eigenlijk een Palestijns feestje is klopt namelijk niet. Abu-Hanna verwees in haar originele stuk qua 13.000 jaar geleden naar dit wetenschappelijke artikel maar de krant legt verder niet uit wat daar wel of niet schedelmeettechnisch aan klopt óf dat Abu-Hanna er zelf de ballen van begrijpt (Community notes zijn doorgaans makkelijker). Enfin, lekker gewerkt Lotfi!