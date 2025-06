Nou, Trump gisteren eindeloos in de Situation Room, waarna hij een toespraak zou geven, maar dat is vooralsnog dus niet gebeurd. De Wall Street Journal schrijft inmiddels dat hij ook nog geen beslissing heeft genomen over een Amerikaanse militaire bijdragen aan de aanvallen tegen (de nucleaire installaties van) het regime: "After Trump met with his national security team at the White House, administration officials said no decision has been made on whether to proceed with an attack and that a strike was just one of the options that was discussed. Even so, it was a sharp escalation of his pressure on Iran, suggesting for the first time that he was contemplating use of U.S. forces not just to curtail Iran’s nuclear program but potentially to target its leadership."

Dat houdt Israël verder niet tegen overigens, want vannacht werd er weer masaal huisgehouden boven Teheran. De IDF schrijft in de bijsluiter van de bovenstaande video: "Gisteravond heeft het IDF een centrifugeproductielocatie en meerdere wapenproductielocaties van het Iraanse regime aangevallen. Meer dan 50 straaljagers van de luchtmacht hebben de afgelopen uren, onder nauwkeurige leiding van de inlichtingendienst, een reeks aanvallen op militaire doelen in de omgeving van Teheran uitgevoerd."

Enfin, we gaan weer live. Veel meer beeld na de breek.

Update 07:20 - Komt toch beter binnen op video, kanselier Merz die zegt dat Israël het vuile werk voor ons allemaal doet.

Update 07:23 - ABC News schreef vanochtend vroeg dat "U.S. officials signaled that the next 24 to 48 hours would be critical in determining whether a diplomatic solution with Iran is possible -- or if the president might resort to military action instead."

Update 07:29 - Satelietfoto voor en na: de raketfabriek te Tabriz is niet meer.