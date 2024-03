Na deftige media als De T. en WNL mengt NRC Roddelblad zich nu ook in het Geval Omtzigt. Niet verbazingwekkend natuurlijk, de """krant""" schreef in het verleden al weinig vleiend over de NSC-voorman. Onder het kopje aNaLySe concluderen ze nu aan het Rokin: Formatie stokt onder Putters, lekken over Omtzigt. Om vervolgens wat van die lekkers te laten leeglopen, onder meer uit de fractie zélf. Het lijkt wel of ze bij NRC een mol in NSC hebben. Wel lollige quote van het lijdend voorwerp; op de vraag of hij nog vertrouwen heeft in gesprekspartners Geert Wilders, Dilan Yesilgöz en Caroline van der Plas wil Omtzigt dinsdag na zijn gesprek met Putters alleen zeggen dat hij nog vertrouwen in de informateur heeft. Hoe nu verder? Putters ontvangt morgenochtend Van der Plas, 's middags Yesilgöz. De rest is ongewis.