Ja, dat moet je dan plotseling ook: verantwoording afleggen. Vicepremiers Fleur Agema (PVV), Sophie Hermans (VVD), Eddy van Hijum (NSC) en Mona Keijzer (BBB) zitten as we speak bij Nieuwsuur om tekst en uitleg te geven over het vandaag gepresenteerde regeerprogramma. Schipper Schoof deed dat vanmiddag al, in zelfs voor iemand die zijn hele werkende leven ambtenaar is geweest frustrerend ambtelijke taal (zou leuk zijn om in een wordcloud te vatten, misschien tzt kijken of we hierin kunnen optrekken met Nieuwsuur, red.). National treasure Mariëlle Tweebeeke heeft helaas een snipperdag, dus we zullen het met Wollaars moeten doen. Recht zo die gaat. Kijken hierzo.

Update Ik zie deze dames vaker dan mijn eigen vrouw, zegt Eddy van Hijum. Onduidelijk waarom hij dit zegt. Ze hadden het erover dat ze gaan doen alsof er geen camera bij is.

Update Politiek is geven en nemen, zegt Sophie Hermans. Als de BBB 76 had gehad, had dit er anders uitgezien, zegt Mona Keijzer.

Update Wat heeft de PVV moeten inleveren? Soms moet je een ander ook wat gunnen, zegt Fleur Agema. Klimaat is voor hen geen speerpunt, maar voor de VVD wel belangrijk.

Update Niets op de grill, Wollaars zet ze lieflijk op de praatstoel. Vooralsnog.

Update Ze hebben een familiedag gehad en een barbecue. Je praat met elkaar. Het gaat soms echt over grote kwesties. Je loopt soms tegen meningsverschillen aan. Elkaar leren begrijpen. Daar ontstaat het vertrouwen. Het vragen stellen aan elkaar. En oprecht geïnteresseerd zijn in het antwoord.

Update We gaan niet alle oude koeien uit de sloot halen, zegt Wollaars, maar wel eentje. Te weten: omvolking en een tweet. Agema noemt het een 'onprettige verwoording'.

Update Agema: term werd wel gebruikt door mensen die deugen.

Update Wollaars probeert te achterhalen of Eddy van Hijum en de drie dames die hij vaker ziet dan zijn vrouw elkaar wel vertrouwen. Het viertal zegt unaniem 'ja'.

Update Wanneer is de asielcrisis voorbij? Sophie Hermans: dat weet je niet precies, maar de beoogde asielcrisiswet geldt voor een duur van twee jaar.

Update We vallen een beetje stil. Dat is omdat het retesaai is.

Update Onwillekeurige herinnering: 'Woonminister Mona Keijzer procedeerde tot aan Raad van State tegen bouwplannen voor haar deur. Keijzer en haar buurtjes verloren, maar niet voordat ze de Raad van State erop hadden gewezen dat een kleinschalig woon-zorgcomplex voor dementerende ouderen misschien wel slecht zou zijn voor de stiksktofuitstoot naar een (best wel ver gelegen) natuurgebied.'

Ja sorry Wollaars, als jij het niet doet doen wij het wel.

Update Sluit Mona Keijzer uit dat de veestapel gedwongen gaat krimpen? En de rest? Unaniem: yep, sluiten we uit.

Update Mona Keijzer kan ademloos naar Femke Wiersma luisteren. Wat heeft die vrouw een verstand van de sector. Echt waar, het is een powervrouw. En ze weet waar ze over praat.

Update Het tweede woordje uit dit akkoord is lef, zegt Sophie Hermans. Je moet altijd lef tonen. Dat doet dit kabinet.

Update Is dit een kabinet voor alle Nederlanders? Vraag is gericht aan Fleur Agema. Omtzigt wilde vastleggen wat het mensbeeld van dit kabinet is. Dat is niet gebeurd. Waarom niet? Geen idee, aldus Agema.

Update De wollige termen vliegen over tafel. De overheid moet burgers niet wantrouwen, zegt Eddy van Hijum. Instemmend geknik.

Update Zegt Agema tegen Wilders weleens: effe dimmen? Nee, dat vindt ze niet nodig.

Update Eh, dit was het dan. We hebben uitzendingen van Ongehoord Nieuws gezien waar het er kritischer aan toeging. Nou, tot zo in het stamcafé dan maar.