In het staartje van de Nieuwsuur-repo over drone-oorlogsvoering gisteravond stuurde Wollaars het toch nog even richting het graag geschuwde onderwerp: mensenlevens. En naar de letter heeft oud-KCT'er Commandant Landstrijdkrachten Jan Swillens natuurlijk gelijk; tegenover een numerieke overmacht van 1 tegen 20 heb je een 1:20 KD [kill-death ratio voor de niet-gamers] nodig voor een afschrikkende werking. Maar de geest jongens, de geest. Rusland betreurt na 3 jaar van hun driedaagse Speciale Militaire Operatie tussen de 172.000 en 200.000 DODE en tussen de 400.000 en 611.000 gewonde soldaten, had in mei 2023 al dusdanig geen luchtmacht meer dat het de jaarlijkse luchtshow voor het eerst in 30 jaar afblies, verloor minstens 3.744 tanks en 11.786 pantservoertuigen, leunde vanaf week twee al op de meest psychedelische combinaties van etnische dienstplichtigen en Wagner-gevangenenlegers en was voor de bestrijding van Oekraïense troepen IN Russisch Koersk afhankelijk van Noord-Koreanen. En dan heeft Rusland in tegenstelling tot Oekraïne - waar de invasie verwerpelijk, maar beslist niet ongeprovoceerd was - ook nog eens geen daadwerkelijk motief voor een Baltische/Oost-Europese invasie. Hele Nieuwsuur-repo na de breek.