NOU KIJK GEDOE BIJ NSC DAT HOOR JE OOK NOOIT. Ditmaal gaat het om het eigen bestuur, waarvan de in april aangetreden penningmeester Ralph Joosten op NON-ACTIEF is gesteld en een accountant is vertrokken vanwege "meerdere rode vlaggen zijn rondom de financiën van de partij". De reden die NSC zou hebben voor het schorsen van de penningmeester: "klachten over zijn functioneren". Nog best wel vaag, maar bovendien saillant dat de geschorste penningmeester zelf nu "lijnrecht tegenover" het partijbestuur staat. "De penningmeester zegt dat hij juist onregelmatigheden en dubbele facturen aan de kaak stelde en dat dit niet in goede aarde viel, wat uiteindelijk tot zijn schorsing heeft geleid. Die onregelmatigheden met facturen, stammen volgens hem van vóór zijn tijd als penningmeester - dus van voor april 2024."

Dus de partij van goed bestuur heeft nu een non-actieve penningmeester die beweert dat hij vanwege zijn scherpe inbreng over de dramatische staat van de NSCHATKIST is kaltgestellt. Mede-bestuurslid Kilian Wawoe zegt tegen RTL Nieuws nog geen bewijs te hebben gezien, maar er komt dus een ONDERZOEK door een extern bureau. GEDOE. Hier is maar 1 oplossing voor: BRAND! PIETERR!!! BRAND!! PIETERRRR KOM BLUSSEN!!!