Het viel niet zo op maar NSC is afgelopen week gedraaid met hun plannen voor de NPO. Als er al een plan was. Na het mediadebat donderdag (ook met komische D66-momenten) ging er veel aandacht uit naar de botsing tussen NSC en PVV. Met name de opmerking van NSC’s Nicolien van Vroonhoven (hierboven op archiefbeeld) “Onze inzet is dat we niet gaan bezuinigen” bleef hangen. Pieter Omtzigts vertrouweling zei tijdens de commissievergadering wel dat conform het verkiezingsprogramma het derde net zal verdwijnen maar ook dat het vrijkomende geld dan terugstroomt naar de publieke omroep. Ook dat laatste zou volgens haar conform het NSC-program zijn. Maar dat staat er helemaal niet in. Van Vroonhoven draaide én loog.