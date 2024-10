Nieuw hoofdstuk in nu al onze favoriete mediasaga van 2024. Arnold Karskens, tot deze zomer alleenheerser bij een omroep voor en door hele en halve idioten, gooit er een aangifte tegenaan. In augustus viel Karskens ten prooi aan een paleisrevolutie, toen de Raad van Toezicht hem plotseling op non-actief stelde. Want: angstcultuur! Dictatoriaal oorlogsregime! Tyfuslelijke vormgeving! Sindsdien staan de hele idioten (Raisa Pompidom en consorten) lijnrecht tegenover de halve (onder aanvoering van de inmiddels definitief geschorste Karskens). Tussen de bedrijven door ontdekte Trouw (hahaha!) dit weblog nog dat PVV-minister Reinette Klever er als zakelijk directeur een spoor van nepotisme achterliet. Afijn, de Grote Kale Leider zat al die tijd kogels te tellen op zijn vakantieadres en is nu dus klaar voor een vuurgevecht. Zijn advocaat laat weten aan het AD: "Mijn cliënt zou grensoverschrijdend gedrag hebben vertoond, vrouwonvriendelijk zijn, woedeaanvallen hebben; noem maar op. Wij hebben de RvT van Ongehoord Nederland herhaaldelijk gezegd dat dit op niks is gebaseerd. Dat wordt namelijk nergens onderbouwd. Ook hebben wij geprobeerd dit onderling met de RvT te regelen, maar ze blijven over de aantijgingen berichten op de website van ON en via de media. Wij zien geen andere weg dan de toezichthouders en het bestuur aan te klagen voor smaad en laster. Binnenkort kloppen wij hiervoor aan bij de politie."

Lang verhaal kort: shit just got real.