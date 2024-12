Zeer curieuze timing, dit artikel in Trouw. Het land staat bol van de spanning en dit gooit alleen maar olie op het vuur. Onnodig, kwaadaardig zelfs. "De politie ziet hem overal: het zwarte jasje van The North Face. Bij demonstraties, bij voetbalrellen, in het criminele circuit." Wat een misselijke journalistiek. En dan doodleuk foto's van Willem Holleeder en Edwin Wagensveld erbij zetten. Lekker stigmatiserend weer. Zonder scrupules even een een hele bevolkingsgroep over één kam scheren. Alsof mensen die Nike-jassen dragen nooit demonstreren, alsof hooligans niet ook vaak Stone Island dragen, alsof er in de binnenzakken van zo'n modieuze damesparka uit de ANBW webshop geen arsenaal aan drugs kan schuilgaan. Hoe denk je dat het voor zo'n gemeenschap is als geïnsinueerd wordt dat álle zwarte North Face-jassendragers crimineel zijn? Nee, dat zegt Trouw ook niet, maar je hoeft het niet te zeggen om het te zeggen hè, althans niet letterlijk dan. Zoiets noemen we dus een hondenfluitje. Ontkennen dat je discrimineert is typisch een kenmerk van discriminatie. Bovendien: als je goed kijkt verdwijnt het verband tussen The North Face en criminaliteit als je inzoomt op inkomen. Dan zie je dat arme mensen evenveel misdaden plegen, of ze nou Supreme, Lacoste of The North Face dragen. Sterker nog: van mensen die Jack&Jones-jassen dragen en arm zijn zien we pas echt een oververtegenwoordiging, bovendien zijn die dingen teringlelijk en weet je nooit of zo iemand 'm vrijwillig draagt of dat het eigenlijk onder dwang van een partner gebeurt. Wij willen dan ook pleiten voor een Jack&Jones-verbod, in eerste instantie bij ambtenaren, daarna ook bij de rest. Ja wat u achter uw voordeur doet interesseert ons niet maar zodra u naar buitengaat trekt u dat armoedige vod maar weer uit. Gatverdamme wat lelijk zeg. Echt walgelijk. Sorry waar waren we? Ah, misdaadcijfers ja. Wat ook opvalt: als je niet kijkt naar inkomen maar alleen naar geslacht zie je dat vrijwel alle North Face Jassen-dragers die in aanraking komen met justitie mannen zijn. Datzelfde geldt voor Southpole, Adidas, Helly Hansen, enzovoorts. Eigenlijk alle merken. Misdaad is niet modieus, misdaad is mannelijk. Hoe weten die mensen van Trouw trouwens zo zeker dat het om echte The North Face-jassen gaat? Zo'n embleem kan heel goed nagemaakt zijn, op Ali Express kost een prachtige winterjas maar een tientje. Kent iemand vertegenwoordigers van de The North Face-jassendragersgemeenschap? Wij willen ze graag de kans bieden hun kant van het verhaal te doen. Wij willen hen laten weten dat ze er mogen zijn. Dit is het moment om met z'n allen om de gemeenschap heen te gaan staan. Hou elkaar vast. Liefde overwint altijd van haat. Uit protest gaan we morgen allemaal in een zwarte The North Face-jas naar ons werk. U toch zeker ook?