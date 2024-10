Trouw heeft een columnist en die schrijft allemaal columns en hij heet Babah Tarawally en het leuke aan columns is dat ze over alles kunnen gaan, ook over jezelf bijvoorbeeld, je kunt je werkelijk van alles afvragen, doe ik er nog toe, word ik al kaal, ben ik sexy als ik dans, denken mijn oud-klasgenoten van de middelbare school nog even vaak aan mij als ik aan hen, zijn mijn pornovoorkeuren werkelijk raarder dan die van anderen of is dat gewoon onzekerheid. Vandaag stelt Babs Babah, een beetje de Sander Sassen van het wokewezen, een veel existentielere vraag: waar zal ik om herinnerd worden?

Welnu, wij zijn de beroerdsten niet en pakken die handschoen graag op: om je volzinnen, je eloquentie, je taalgevoel; je relativeringsvermogen, gevoel voor humor, oog voor detail; je schijnbaar onvermoeibare kruistocht tegen racisme, waarachtig of ingebeeld; je principes, je vermogen aan ze vast te houden, maar ze als de situatie erom vraagt juist weer los te laten; je scherpe geest, die onrecht en hypocrisie waarneemt waar het ogenschijnlijk niet aanwezig is; en, niet te missen, je wekelijkse race to the bottom met Jessica Kuitenbrouwer om wie ditmaal een misvormdere penvrucht af zou leveren. Om de lach die je op ons gezicht wist te toveren, hoe bar en boos de tijden ook waren.