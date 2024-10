Een hele week. Zeven volle dagen. Zolang wisten we het filmpje te ontlopen waarin uitgeverij de Arbeiderspers de minst aantrekkelijke man die ooit uit de lage landen is ontsproten laat reflecteren op zijn nominatie voor de NS-publieksprijs. Het is waarlijk om te janken. Het mooie van deze prijs is dat het een democratische prijs is, dus daarom willen we u oproepen om in ieder geval te gaan stemmen, en NIET op Ilja Leonard Pfeijffer, tenzij u graag wilt dat een iets verder uitgedijde versie van dit lichaam straks streakend de trofee in ontvangst komt nemen.