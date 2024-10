Axel Rudakubana drong afgelopen juli een yogales binnen, stak drie kinderen van respectievelijk zes, zeven en negen dood en verwondde er nog eens acht, plus een handjevol volwassenen, waarna het nog lang onrustig bleef op het eiland. Rudakubana was verder een hele gewone Britse tiener, en u weet wat er bij hele gewone Britse tieners op het nachtkastje ligt: The Catcher in the Rye, de Harry Potter-reeks, Animal Farm, en Military Studies in the Jihad Against the Tyrants: The Al-Qaeda Training Manual. Maar goed, omdat hij ook nog Ricine aan het brouwen was op zijn slaapkamer heeft het er alle schijn van dat hij mocht plan A (kinderen doodsteken) mislukken hij altijd nog een plan B (kinderen vergiftigen of opblazen) had, en dus wordt Rudakubana (drinks are free, red.) nu ook aangeklaagd wegens terrorisme.

