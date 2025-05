A phenomenal win for @AndreaJenkyns . Her result is proof positive that the old two-party system is now dead. pic.twitter.com/abaHqLJiwB

Begin van dit jaar nog was het, Trump was nog niet eens geïnaugureerd en van D.O.G.E. hadden we ook niet gehoord, dat Elon Musk (bekend van X) Nigel Farage (bekend van Brexit) een flinke dolk in de rug stak op zijn platform X, waar hij ruim 200 miljoen volgers heeft, waaronder veel eh rechtse stemmers. Farage vond het destijds nodig daarop te reageren: hij dacht immers vriendjes te zijn met de hele Trump-clan. Farage in mineur. Maar dat rust allemaal op begraafplaats Het Verleden. Gisteren waren er namelijk lokale verkiezingen in Groot-Brittannië en de partij van Nigel Farage Reform UK won die: DIK. Het wordt in Engelse media als een heuse aardverschuiving bestempeld, zeker omdat het de eerste verkiezingen waren die Labour-leider Keir Starmer als prime minister inging. Reform UK mag nu zelfs voor het eerst een burgemeester leveren en daarmee is het tweepartijenstelsels volgens Farage DOOD. En dat was broodnodig natuurlijk, want de conservatieve Tories bakken er al jaren niks van en Labour onder Keir Starmer wil het VK voorgoed vernietigen. Die malloten wijzen zelfs eenvoudig onderzoek naar grooming gangs af en willen graag dat scholen Adolescence onderdeel van het lespakket maken. Ja dan vraag je dus om winst van Farage en die wil het nu weten ook. Hoe de tafels toch zijn gedraaid!