De geschiedenis herhaalt zich niet, maar het is wel een soort van herhaling. Nigel Farage, die in mei 2019 met een milkshake werd bekogeld, is met een milkshake bekogeld. Dat gebeurde in Clacton, waar hij campagne aan het voeren was voor een Brexit zoals mensen die vinden dat de echte Brexit nog nooit in de praktijk is geprobeerd geloven dat Brexit zou moeten zijn. Farage is gisteren voor de 32e keer teruggekeerd in de Britse politiek, en de onmacht van zijn tegenstanders is net zo snel terug. Dat wordt een leuke campagne.