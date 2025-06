Ja dit is een van de grote hersenkrakers van deze tijd maar in Amsterdam, stad die her en der te boek staat als safe space voor extravagante paradijsvogels, is er dus helemaal geen safe space voor extravagante paradijsvogels, die er met haast ritmische regelmaat de volle laag krijgen en/of in elkaar getimmerd worden. Hartstikke leuk en waardevol dus dat er zoiets bestaat als Milkshake festival, waar iedereen die van de norm afwijkt een keer per jaar helemaal zichzelf kan zijn omdat van de norm afwijken er juist de norm is. Alleen zoals dat gaat met plekken die drijven op progressieve idealen, wemelt het er ook van de progressieve mensen, en die zijn nogal snel geneigd elkaar uit te dagen tot een potje progressief ver pissen, waarbij degene met een iets minder ferme straal niet alleen verliest maar eigenlijk ook nog eens dood moet of op z'n minst bestolen van zijn primaire bron van inkomsten.

Afijn, zoals wel meer Nederlandse festivals is Milkshake in handen van KKR, een investeringsmaatschappij met Heel Veel Geld die wonder boven wonder niet alleen investeert in de opvang van dakloze dieren in Djibouti of het tegengaan van malaria in Malawi. Ja daar kunnen de mensen die bij zo'n festival werken of het bezoeken natuurlijk niets aan doen maar dan moet je net de gemeenschap hebben die is helemaal over haar theewater. En dus zitten allerlei hyperprogressieve mutsen op hun dankzij Congolese kobaltmijnen goed functionerende iPhones ontzettend boze berichtjes te sturen, zeggen allerlei artiesten onder de noemer Ravers for Palestine af en is iets vrolijks als een festival plots onderdeel van een strijdtoneel duizenden kilometers verderop. De organisatie maakte nog de klassieke fout om sorry-sorry te zeggen, terwijl bloeddorstige menigtes helemaal niet geïnteresseerd zijn in excuses, die willen gewoon bloedslurpen, en dat is dan ook precies wat ze de komende tijd gaan doen.

Zonder enig gevoel voor verhoudingen iedereen de godganse dag de maat nemen, heel nobel hoor, jongens en meisjes.