Het is weer eens 1 van die 52 weken in het jaar waarin het niet leuk is om er te wonen, behalve als je hunkert naar postnatale abortus van jezelf. FLEVOLAND, beter bekend als 'de polder'. Het is dit weekend FEEST in 'de polder' en dus staat half Havermelkerdam-Noord weer de hele dag vast in de jaarlijkse Lowlands Bier & Pillen File, om zich op het festivalterrein eens lekker onder te dompelen in een auditief onderricht over de juiste richting. ANWB-tweet = 7.50 uur hedenochtend. Lowlands (met o.a. Eva Jinek, Olaf Koens, Huib Modderkolk, Doortje Smitshuijsen, Thijs Launspach, e.v.a.) begint vrijdag pas, maar de file is vandaag. Veel plezier!